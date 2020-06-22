مي عمر تسترجع زكريات الضيف عبر "إنستجرام"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:51 م
مي عمر
مي عمر
مي مرسي
شاركت الفنانة مي عمر صورة تسترجع بها ذكريات الصيف الماضي عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر في الصورة بملابس مفتوحة من ناحية الصدر وشعر منسدل على كتفها ونظارة شمس على شاطئ البحر وكتبت تعليقا قائلة "واتساءل عن الشاطئ الذي يفتقدني أيضا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" بجانب عدد كبير من الفنان منهم ياسر جلال وأحمد خالد صالح وإنعام سالوسة ونجلاء بدر.

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