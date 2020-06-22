وزير الرياضة: إنشاء قاعدة بيانات للموهوبين في كافة المجالات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف الموهوبين بصفة خاصة والشباب المصري بصفة عامة، كما أنه يحرص على اكتشاف الموهوبين رياضيًا واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل والعمل علي تطويرها والاضافة اليها، موضحًا انه سيتم انشاء قاعدة بيانات للموهوبين واطلاقها من خلال منصة رقمية في كافة المجالات.





وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى جاهدة لاستغلال البنية التحتية لديها لاكتشاف الموهوبين رياضيًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاخري التي تساهم في اكتشاف الموهوبين والعمل علي رعايتهم رياضيًا، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لتطوير مهاراتهم وابداعاتهم.





جاء ذلك خلال لقاء تلدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة العليا لإدارة وإكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، من أجل وضع خطة العمل في المرحلة القادمة لإكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير الخطة الموضوعة حاليًا من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب واكتشافهم في مختلف المجالات.





وتناول اللقاء الجهود التي قامت بها اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات من أجل اكتشاف ورعاية الموهوبين، والعمل علي توفير بيئة إبداعية محفزة لاكتشاف الموهوبين والتي تتم بمنهجية علمية تعتمد علي الجودة وغايتها التميز والريادة للارتقاء بمصر اقليميا ودوليا في جميع المجالات.



