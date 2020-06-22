لمرضى السكري.. تعرف على فوائد وأضرار تناول البطيخ

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:05 م
تناول البطيخ
تناول البطيخ
يعد البطيخ من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين في موسم الصيف، لاحتوائه على نسبة عالية من المياه والسكريات الطبيعية، كما يؤثر على مستويات السكر في الدم.
 
يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية والمعادن، مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والماغنسيوم والألياف والحديد والكالسيوم وفيتامين A وفيتامين B6، وفقًا لما جاء بموقع "Health line" الصحي.

فوائد البطيخ لمرضى السكري
وعلى الرغم من عدم وجود دراسة علمية تربط بين تناول البطيخ ومرضى السكري، إلا أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الليكوبين، الذي يعد واحدًا من مضادات الأكسدة التي تقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويتوفى حوالي 68% من مرضى السكري البالغين 65 عامًا أو أكثر نتيجة الإصابة بأمراض القلب، بينما يتوفى 16% نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية.

المؤشر الجلايسيمي في البطيخ
- يقيس المؤشر الجلايسيمي سرعة دخول سكر الطعام إلى مجرى الدم، وعادة ما يتراوح ما بين 1-100.

- يعد المؤشر منخفضًا عندما يبلغ 55 أو أقل، ومتوسطًا إن تراوح ما بين 55-59، لكن إذا زاد المؤشر عن 70، فيعتبر مرتفعًا.

- هناك ما يسمى الحمل الجلايسيمي، وهو مزيج من المؤشر الجلايسيمي وكمية الكربوهيدرات الموجودة في الطعام، ويعد منخفضًا عندما تبلغ نسبته أقل من 10، ومتوسطًا عندما يتراوح بين 10-19، ومرتفعًا إن كان أعلى من 19.

- يبلغ المؤشر الجلايسيمي في البطيخ 72، وهي نسبة مرتفعة، بينما يصل الحمل الجلايسيمي إلى 2، وهي نسبة منخفضة.

مخاطر تناول البطيخ لمرضى السكري
يجب تناول كمية معتدلة من البطيخ، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي طوال اليوم، لارتفاع المؤشر الجلايسيمي به، وبالتالي يؤثر على معدل السكر في الدم، فضلاً عن الحرص على قياس معدلات الجلوكوز في الدم بعد تناوله للتأكد من كيفية استجابة الجسم له.

ويُفضل استشارة الطبيب المختص حول الكمية المناسبة التي يمكن تناولها من البطيخ يوميًا لدى مريض السكري.

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