الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 354 و355 و356 بتعيين 171 وكيلا للنائب العام و330 معاونًا للنيابة العامة و88 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة و288 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة و44 مستشار بهيئة قضايا الدولة و86 مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) و197 مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب)، كما تضمنت القرارات تعيين 304 نائب بهيئة قضايا الدولة، و3 محامين بالهيئة، ومندوبًا.

وقد كان الرئيس السيسي أصدر القرار رقم 351 لسنة 2020بتعيين عدد من المساعدين للنيابة الإدارية، والقرار رقم 352 لسنة 2020 بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية والقرار قم 353 لسنة 2020 بتعيين وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".