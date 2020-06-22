ارتفاع الودائع البنكية للمقيمين بالإمارات 14.74 مليار درهم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
أعلن المصرف المركزي بالإمارات أن ودائع الأفراد المقيمين في البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 14.74  مليار درهم ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.


وقال المصرف، في تقرير إحصائي اليوم الأربعاء، إن إجمالي رصيد ودائع المقيمين بلغ 465.6  مليار درهم في نهاية أبريل مقارنة مع 450.86  مليار درهم في ديسمبر الماضي.


وشكلت ودائع الأفراد المقيمين نحو 24.8 في المائة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في الإمارات البالغة 1.872 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.


واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85 في المائة  من إجمالي ودائع المقيمين وبقيمة وصلت إلى393.4  مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بحسب ما نشرت "الالمانية".


وشهد رصيد البنوك الوطنية من ودائع المقيمين نموا بنسبة 2ر3 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.


و على مستوى البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات فقد ارتفع رصيدها من ودائع الأفراد المقيمين إلى 70.9  مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 3.6 في المائة  مقارنة مع شهر ديسمبر من العام .2019

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الوادائع البنكية البنك المركزى الاماراتي الامارات الاقتصاد الاماراتى

أخبار تهمك

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة

منذ ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل استئناف التدريبات

منذ أقل من ساعتين

المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي لإدخالهم في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و 13 دقيقة

نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب تركيا.. الزمالك مهدد بفقدان صفقة الموسم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يرمي آخر ورقة لضم بول بوجبا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تراجع بإستثمارات البنوك الإماراتية في سندات الدين بنهاية أغسطس

58 مليار درهم فائض الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية بالإمارات

8 % ارتفاع في أصول البنوك بالإمارات بنهاية أكتوبر 2018

"المركزي" الإماراتي: 10 مليارات درهم زيادة في استثمارات البنوك خلال يناير

مصرف الإمارات المركزي: 186.8 مليار درهم رصيد الودائع من 6 إلى 12 شهرًا

1.63 تريليون درهم قيمة السيولة المحلية بالإمارات في نهاية أبريل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:14 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

12:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!