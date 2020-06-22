ارتفاع الودائع البنكية للمقيمين بالإمارات 14.74 مليار درهم

أعلن المصرف المركزي بالإمارات أن ودائع الأفراد المقيمين في البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 14.74 مليار درهم ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.









وقال المصرف، في تقرير إحصائي اليوم الأربعاء، إن إجمالي رصيد ودائع المقيمين بلغ 465.6 مليار درهم في نهاية أبريل مقارنة مع 450.86 مليار درهم في ديسمبر الماضي.









وشكلت ودائع الأفراد المقيمين نحو 24.8 في المائة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في الإمارات البالغة 1.872 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.









واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85 في المائة من إجمالي ودائع المقيمين وبقيمة وصلت إلى393.4 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بحسب ما نشرت "الالمانية".









وشهد رصيد البنوك الوطنية من ودائع المقيمين نموا بنسبة 2ر3 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.









و على مستوى البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات فقد ارتفع رصيدها من ودائع الأفراد المقيمين إلى 70.9 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 3.6 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر من العام .2019



