نجاح التجارب على البشر.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الصيني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:29 م
علاج
علاج
ياسمين مبروك
بارقة أمل تنير العالم أجمع، عقب إعلان معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة "ساينوفارما" الصينية، نجاح نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا في الصين.

. حصل اللقاح على موافقة للتجارب السريرية، في 12 أبريل الماضي، لتبدأ المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في محافظة ووتشي بمقاطعة هنان.

. نجح اللقاح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوما.

. اللقاح كان آمنا خلال التجارب السريرية ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير.

. وأجريت التجارب السريرية لمدة 66 يوما، وظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين.

. شملت تجارب اللقاح، أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18-59 عاما، قسموا إلى ثلاث مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح.

. شارك قرابة 1120 شخصًا في التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية أخذ حقنتين من اللقاح.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وكان طبيب إيطالي بارز في الأمراض المعدية أكد أن فيروس كورونا أصبح أضعف مع مرور الوقت، ويمكن أن يموت دون الحاجة إلى لقاح.

وأوضح الدكتور ماتيو باسيتي، رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى بوليكلينيكو سان مارتينو الإيطالي، أن الفيروس قد تغير في الأشهر الأخيرة، وقال "الانطباع السريري لدي هو أن الفيروس يتغير في حدته".

وأفاد باسيتي "لقد كان فيروس كورونا مثل نمر عدواني في مارس وأبريل، ولكنه الآن مثل قطة برية. حتى المرضى المسنون، الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 عامًا، يجلسون الآن في الفراش، وهم يتنفسون بدون مساعدة".

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