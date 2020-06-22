بشرى سارة في الأهلي قبل استئناف التدريبات
الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:41 م
وكالات
زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء بخصوص العينات التي تم أخذها من جميع اللاعبين أمس الأحد.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين: "تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق، والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي، وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما".
وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حدد يوم الأربعاء المقبل، موعدا لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة.
وينتظر أن يعاود الدوري المصري نشاطه في الـ25 من يوليو المقبل، وذلك بعدما توقف النشاط الكروي في البلاد منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل التوقف، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا