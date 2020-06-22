المجتمعات العمرانية: تأجيل الأقساط على الأراضي 6 أشهر تيسيرًا على المستثمرين

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الهيئة تشجع على الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وتقدم عدة تيسيرات للمستثمرين لـ 2 فدان فيما فوق للتغلب على الآثار السلبية لفيروس كورونا.





وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن هناك نظامين للبيع لدى الهيئة، نظام الأراضي المخصصة بنظام البيع وأراضي مخصصة بنظام الشراكة، ولها تيسيرات مدة تنفيذ 3 أشهر إضافية بدون مقابل حتى نهاية المدة، مع تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضي بدءً من 14 مايو ولمدة 6 أشهر سيتم تأجيلها 6 أشهر أخرى بفائدة 7.5%، مع تأجيل الحصة العينية المستحقة لمدة 6 أشهر.





وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه التيسيرات اختيارية وليست إجبارية.



