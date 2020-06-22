المجتمعات العمرانية: تأجيل الأقساط على الأراضي 6 أشهر تيسيرًا على المستثمرين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:31 م
أراضي
أراضي
رقية جمال
قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الهيئة تشجع على الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وتقدم عدة تيسيرات للمستثمرين لـ 2 فدان فيما فوق للتغلب على الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن هناك نظامين للبيع لدى الهيئة، نظام الأراضي المخصصة بنظام البيع وأراضي مخصصة بنظام الشراكة، ولها تيسيرات مدة تنفيذ 3 أشهر إضافية بدون مقابل حتى نهاية المدة، مع تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضي بدءً من 14 مايو ولمدة 6 أشهر سيتم تأجيلها 6 أشهر أخرى بفائدة 7.5%، مع تأجيل الحصة العينية المستحقة لمدة 6 أشهر.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه التيسيرات اختيارية وليست إجبارية.

آخر تطورات جائحة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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