حد أدنى 250 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2020-2021، ليقبل بحد أدنى 250 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و271 درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة.

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2020-2021، ليقبل بحد أدنى 250 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و271 درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة.

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، بحافظة الإسكندرية: إنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الاماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفني.

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، بحافظة الإسكندرية: إنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الاماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفني.

آخر تطورات جائحة كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.