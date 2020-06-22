"الإسكان" تعلن مواعيد استقبال مكالمات عملاء الإسكان الاجتماعي

صرحت می عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق ۲۸ يونيو الجاري، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحا : 5 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلا من المواعيد السابقة والتي كانت من الساعة 9 صباحا : 3 عصرا، وذلك في ضوء بدء تخفيف توقيتات حظر التجوال مع تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.









وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا الإجراء جاء بجانب توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط https://cservices.shimff.gov.eg ، خاصة فيما يتعلق باستكمال المستندات الأساسية للمواطنين، وتصحيح البيانات.









وأوضحت مى عبدالحميد، أنه في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، لدى المواطنيين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (٥۹۹٩ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ۹۰۷۱۱۱۷ ، من أي خط أرضي)، أو من خلال التوجه لأي مرکز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأكد متحدث الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.











