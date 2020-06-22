الليفر وكريستال بالاس | موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي Liverpool vs Crystal Palace والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





الليفر وكريستال بالاس | يحل فريق كريستال بالاس الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الآنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020، التي عادت منافساته بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





موعد مباراة الليفر وكريستال بالاس في الدوري:-

وستُقام مباراة الليفر وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 9:15 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:15 مساًء بتوقيت المملكة العريية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الليفر وكريستال بالاس في الدوري:-

وسيتم إذاعة مباراة الليفر وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1 -beIN Sports HD 1" الرياضية المشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة الليفر وكريستال بالاس في الدوري:-





ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - جو جوميز.

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو تافاريس - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



ومن المتوقع أن يبدأ كريستال بالاس المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: فيسينتي جوايتا.

خط الدفاع: جويل وورد - سكوت دان - جاري كاهيل - باتريك فان آنهولت.

خط الوسط: شيخو كوياتي - لوكا ميليفويفيتش - جيمس ماكارثر.

خط الهجوم: ويلفريد زاها - كريستيان بينتيكي - جوردان آيو.

