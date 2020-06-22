تقارير: ميليشيات الوفاق تسهل دخول الإرهابيين لأوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية

ذكرت تقارير إعلامية، أن ميليشيات حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا تقوم بجلب ارهابيين سوريين وتمنحهم وعوداً بأن كل من يقاتل ضد الجيش الليبي بفيادة المشير خليفة حفتر ٣٠ يومًا يتم تسهيل دخوله لأوروبا عبر ايطاليا.

وأظهرت وثيقة تم تسريبها، انتماء المتهم الليبي في حادث الطعن في مدينة ريدنيج ببريطانيا، خيري سعد الله، إلى مليشيا الوفاق الليبية.

وقد كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن الليبي خيري سعد الله، يقف وراء حادث الطعن في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب إنجلترا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

واعتقلت السلطات البريطانية، الليبي خيري سعد الله ، 25 عاما ، الذي ارتكب هجوما إرهابيا في هجوم متكرر في إنجلترا ، أسفر عن مقتل 3 أشخاص ، كان عضوا في GNA حكومة الوفاق الليبية .

وأوضح محققون، أن رجلا اندفع إلى متنزه في ريدينغ، التي تبعد نحو65 كيلومترا غربي لندن، بينما كان رواد المتنزه يستمتعون بشمس المغيب، وهاجم أشخاصا بسكين قبل أن يعتقله أفراد عزل من الشرطة.

وألقت الشرطة البريطانية، القبض على شاب للاشتباه بارتكابه جريمة القتل وإنه لا يزال رهن الاعتقال، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقالت الشرطة البريطانية، إن حادث الطعن الذي وقع في حديقة بمدينة ريدينغ، عمل إرهابي، واصفة الهجوم بأنه "وحشي".