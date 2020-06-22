خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيا عبر الرابط الرسمي mlsd.gov.sa (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:10 م
حجز موعد الضمان الاجتماعي
حجز موعد الضمان الاجتماعي

خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيا عبر الرابط الرسمي mlsd.gov.sa (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تقديم خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي للراغبين في مراجعة مكاتب الضمان في كافة المناطق، وذلك إلكترونيًا عبر موقع الوزارة على الانترنت.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الموعد الإلكتروني، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة ترضي العملاء والمستفيدين بتوفير الجهد والوقت، وتضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح ياسر البابطين، المشرف العام التنفيذي على الفروع، في وقت سابق، أن إطلاق خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي يأتي بالتزامن مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة لمساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة حجز موعد في الضمان الاجتماعي، اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- الانتقال إلى صفحة حجز موعد مسبق عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- اختيار نوع الخدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.

- استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

جدير بالذكر أنه صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقار أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية في جميع مدن ومحافظات المملكة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد 29/10/1441 هـ الموافق 21/6/2020م.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتباع ما يلي:
1- استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، والتي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

2- يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي، تبدأ المجموعة الأولى عملها اعتبارًا من الساعة 7:30 صباحًا، وتبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة 8:30 صباحًا، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا.

3- استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد.

4- تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.

وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيا عبر الرابط الرسمي mlsd.gov.sa (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

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