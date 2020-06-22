ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:30 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي

يتدخل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في صفقات الفريق المنتظر عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث كشفت تقارير صحفية عن رفضه انضمامه ظهير أيسر ليكن كبديل قوي لجوردي ألبا الظهير الأيسر الحالي للفريق.

 

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي رفض تمامًا فكرة التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس من فريقىبورتو البرتغالي ليكن كبديل لجوردي ألبا في السنوات المقبلة وذلك لأنه لم يقنع البرغوث الأرجنتيني بمستواه في الدوري البرتغالي.

 

وأشارت إلى أن ميسي يرغب وبكل قوة في التعاقد مع مواطنه نيكولاس تاجليافيكو من أياكس أمستردام الهولندي أو لاعب من الطراز العالي مثل ديفيد ألابا ظهير أيسر فريق بايرن ميونيخ الألماني والمطلوب بشدة لدى ميسي فقط.

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