تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن فيروس كورونا يتسارع، مشيرة إلى أن التسييس فاقم الوباء المميت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق من دخول العالم لمرحلة الخطر من جائحة فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، بعد ما قام عدد من الدول بتخفيف الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وبدئ تقليل قيود العزل والتنقل.

وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا يزداد خطورة، قائلًا: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها"، مضيفًا "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعًا، ويبقى مميتًا، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

كما حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،675 مليون إصابة، بينهم أكثر من 458 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،574 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.