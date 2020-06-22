المواصفات والجودة توجه تحذيرا عاجلا بشأن ارتداء الكمامة القماشية

قال الدكتور أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إن فرنسا أول دولة استخدمت الكمامة القماشية، ووزعت عدد من الاشتراطات حتى تكون آمنة في الاستخدام.





وأشار "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر وضعت أيضا عدد من الاشتراطات عند تصنيع الكمامة القماشية، حيث يجب أن تكون فعالة في الحماية عند استخدامها 25 مرة، وتمنع نفاذ أي جسم أكبر من 3 ميكرون، كما تمنع دخول السوائل إلى منطقة الفم، فضلا على أنها يجب ألا تسبب ضيق تنفس للشخص.





وأضاف أنه لا يوجد كمامة يمكن أن تحقق أمان بنسبة 100% دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، منوها بأنه في حال شعور مرتدي الكمامة القماشية بأي بلل في منطقة الفم والأنف يجب خلعها فورا وغسلها، حيث أن مدة ارتداؤها 4 ساعات، لافتا إلى أنهم يستهدفون إنتاج 30 مليون كمامة شهريا.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



