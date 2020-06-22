مانشستر سيتي يحاول خطف نجم برشلونة

بات النجم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة مطلوبًا في أندية عديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل ما يثار عن رغبة كيكي سيتين المدير الفني للفريق في عدم الاعتماد عليه خلال الموسم الكروي الجديد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن سيميدو سيكون قطعة رئيسية في صفقات برشلونة لأن لم يجدد عقده ونصف أندية أوروبا تريده في الميركاتو الصيفي بأي طريقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم سيميدو مرتبط بمانشستر سيتي الإنجليزي ومن الممكن أن يدخل في مبادلة محتملة مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو بجانب أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في دخوله من خلال صفقة تبادلية مع مهاجمه لاوتار مارتينيز.