محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي المطبعة والمحولات

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لشارعي المحولات والمطبعة، لمتابعة الموقف النهائي للبدء في أعمال تطويرهم.





حرص راشد علي متابعة الموقف النهائي للمرافق قبل البدء في أعمال التطوير، للتأكد من مدي صلاحيتها لعدم حدوث أي معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع .





ووجه المحافظ بضرورة الاستعانة باستشاريين فى مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطويرها من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم توسعة شارع المحولات وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 م بدلا من وضعه الحالي بعرض 13 م ويستخدم في الاتجاهين والذي كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم في تحقيق وإحداث طفرة مرورية للمنطقة وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام .









وأكد المحافظ علي ضرورة البدء في الأماكن التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بها مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ وأن تتم الأعمال بأعلى المواصفات القياسية وطبقاً للمعايير الهندسية والفنية.





كما وجه المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم أثناء تنفيذ أعمال تطوير شارع المطبعة وإزالة أي تعديات علي خطوط التنظيم وكافه أوجه الأشغال للطريق .





وتابع محافظ الجيزة أعمال التخطيط المروري لشارع ترسا في المنطقة من شارع المطبعة حتي تقاطع المريوطيه مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي الحالة العامة للطريق وتكثيف حملات التجريد وعدم السماح بوجود أي اشغال .





رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الجيزة و المهندسة نجوي السعيد مدير الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و طه عبد الصادق رئيس حى الطالبية.





محافظ الجيزة: الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير الحماية والوقاية للطلاب





تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من اللجان بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في أثناء أداء الطلبة امتحانات الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر.





وزار "راشد" مدرستي الجيزة الإعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية على الوجه الأكمل.





ولفت إلى أنه قبل الدخول إلى اللجان، تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مرورًا بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنوا من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب.





ونوه بوجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعه حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.





وبعث المحافظ برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن.









وأشار إلى أن جميع اللجان التي يجري بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.





ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.





وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، لافتًا أنه من المقرر أن يخوض الامتحانات بمحافظة الجيزة 69849 طالبا وطالبة بعدد 193 لجنة أساسية و37 لجة احتياطية.



