بايرن ميونيخ يتخلص من أزمة مانويل نوير

أنهى نادي بايرن ميونيخ الألماني أزمة تجديد عقد مانويل نوير حارس مرمى الفريق حيث أكد مدير الكرة حسن صالح حميدزيتش أن إدارة النادي تسعى بكل قوتها لاستمرار الحارس العملاق في قلعة البافاري خلال الموسم الجديد.

قال حميدزيتش لصحيفة فيلت أم سونتاج: "أتمنى أن نمدد عقد مانويل نوير فبعد أن أنهينا الخلافات الأخيرة حول التمديد حيث تم تسويتها داخليًا من أجل الحفاظ على الحارس المميز لأطول فترة ممكنة خاصة أنه لا يمكن الاختلاف على قيمته".

واشتكى مانويل نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي،خلال عملية التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده وعبر عن غضبه الشديد من تسريب تفاصيل المفاوضات إلى وسائل الإعلام قبل الانتهاء منها.