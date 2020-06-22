بايرن ميونيخ يتخلص من أزمة مانويل نوير

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:01 م
نوير
نوير
الفجر الرياضي

أنهى نادي بايرن ميونيخ الألماني أزمة تجديد عقد مانويل نوير حارس مرمى الفريق حيث أكد مدير الكرة حسن صالح حميدزيتش أن إدارة النادي تسعى بكل قوتها لاستمرار الحارس العملاق في قلعة البافاري خلال الموسم الجديد.

 

قال حميدزيتش لصحيفة فيلت أم سونتاج: "أتمنى أن نمدد عقد مانويل نوير فبعد أن أنهينا الخلافات الأخيرة حول التمديد حيث تم تسويتها داخليًا من أجل الحفاظ على الحارس المميز لأطول فترة ممكنة خاصة أنه لا يمكن الاختلاف على قيمته".

 

واشتكى مانويل نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي،خلال عملية التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده وعبر عن غضبه الشديد من تسريب تفاصيل المفاوضات إلى وسائل الإعلام قبل الانتهاء منها.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوير مانويل نوير ‏بايرن ميونيخ الدوري الالماني

أخبار تهمك

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

منذ 36 دقيقة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يهاجم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و نصف

تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقف نجم الفريق العائد من الإصابة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

بداية أزمة.. نوير يوجه رسالة قوية إلى صفقة بايرن ميونيخ الجديدة

نوير يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ

نوير يقود تمرد زملائه على جماهير بايرن ميونخ

مفاجأة كبرى.. مانويل نوير يقترب من الانتقال إلى البريميرليج

التسريبات تهز مانويل نوير

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:41 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

12:49 م

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

11:16 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!