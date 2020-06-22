خلال 24 ساعة.. ضبط 4282 شخصا خالفوا قرار الحظر

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، ونجحت في ضبط (4282) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، وتم ضبط (3019) مركبة مخالفة.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.