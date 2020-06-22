أسعار الذهب تحقق قمم تاريخية جديدة.. وعيار 21 يحلق في السماء

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاعها جديدا، بقيمة 3 جنيهات للعيار الواحد ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 785 مقارنة بـ 782 جنيها خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

 أسعار الذهب الان في مصر 

عيار ١٨ : 672.85
عيار ٢١ : 785
عيار ٢٤ : 897.10
الجنيه الذهب : 6280
السعر العالمي : 1749

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 18 سجل 670 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 سجل 782 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 894 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6256 جنيها.

سعر الذهب العالمي 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1٪ إلى 1740.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3٪ إلى 1753 دولار للأونصة.

وكانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.4 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة اليوم.


وصعدت أسعار الذهب 15٪ منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم، ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2٪.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6٪ إلى 1913.17 دولار للأونصة ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 1.2٪ إلى 813.56 دولار للأونصة ، محققا زيادة 0.9٪ منذ بداية الأسبوع، وارتفعت الفضة 0.6٪ إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد،  خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.



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