فتاة تعرض نفسها للزواج على الإنترنت.. القصة الكاملة لـ مها أسامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:53 ص
الفتاة
الفتاة
أحمد القاسم
في فيديو لم يتخط الثلاث دقائق، خرجت إحدى الفتيات خلال الساعات الأخيرة لإثارة الجدل على السوشيال ميديا، بعد أن عرضت نفسها للزواج، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصلت لها عروض من شباب جادة.

طلب زواج عبر "فيسبوك"

الفتاة تدعى مها أسامة، وتبلغ من العمر 32 عام، وقالت في البث المباشر التي خرجت فيه على "فيس بوك": "أنا عارفة إن الكلام اللي هقوله في الفيديو ده مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير.. وعارضة نفسي للجواز.. ومش طالبة غير إنه يكون جاد ويريد الزواج ومحترم".

وتابعت في الفيديو المنتشر بشدة على السوشيال ميديا: "كنت ممكن أعمل زي البنات اللي على التيك توك اللي هي بتلبس لبس غير محترم وبتعمل حركات غير محترمة بس أنا أعلى من كدا عشان كدة عارضة نفسي للجواز على الفيس بوك واللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاي".


تلقي مها لعروض زواج

وبالفعل بعد عرض قصتها، بدأت تتلقى الفتاة الثلاثينية عدة طلبات للزواج منها، وصفتها الفتاة بالطلبات الجادة من أشخاص محترمين، وفي وقت تعرضت فيه لأزمة في عملها، حيث كتبت: "خسرت شغلي بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

لماذا لجأت الفتاة للفكرة؟

وفي أول تصريحتها التليفزيونية، قالت الفتاة إنها لم تكن بتلك الجرأة من قبل ولكنها تعرضت للتنمر بعد ابتعاد صديقاتها عنها بسبب زواجهن فضلا عن نظرة المجتمع لها، مؤكدة أنها لجأت لتلك الحيلة بسبب أن المطاعم والمقاهى مغلقة وأصبح التعارف بين الشباب والفتيات غير متاح كما كان في القبل، ما دفعها لطرح فكرة طلب الزواج من خلال الإنترنت.

وتابعت: "الفكرة جاءت نتيجة سنوات مرت بي شعرت فيها أن المجتمع يهين الفتاة التي تأخرت عن الزواج، وتلقيت مئات الطلبات لراغبي الزواج من شباب.. وتقدمت باستقالتي من عملي بعد نشر الفيديو..أبحث عن شخص جاد ومحترم ويتحمل المسئولية ويحترم تفكيري ولا يقلل مني".

خالفت القانون أم العادات؟

وقانونيا، لا يوجد نص قانوني يعاقب الفتاة ماثدامت لا تهدف إلى القيام بأعمال منافية للأخلاق، ولكنها خالفت العادات والتقاليد، لأن هناك مواقع مخصصة للزواج، وطرق آخرى يمكن من خلال البحث عن شريك الحياة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مها أسامة كورونا فيروس كورونا زواج الغلق

أخبار تهمك

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ أقل من ساعة

زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يحسم صفقة سوبر للأهلي في الساحل الشمالي

منذ أقل من ساعتين

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ يوم

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد: "واحد عرض عليا الجواز ويغسلي المواعين" (فيديو)

بعد ساعات من الاعتزال.. أحمد حسن وزينب يعودان بـ"فيديو جديد"

فتاة تجميد البويضة تثير الجدل بتصريحات جديدة: "بفكر في الموضوع من وأنا طالبة جامعية"

عن خرائط جوجل.. أديب لـ بدرية طلبة: "الراجل بتاع جوجل بيوصلنا غلط"

حنين حسام وهوس السوشيال ميديا.. قصة طالبة جامعة القاهرة صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

نجوم الفن يدعمون شريف منير بعد تعرض ابنتيه للتحرش

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

10:55 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!