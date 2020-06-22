طعن عمدة مدينة بروج البلجيكية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:17 ص
عمدة مدينة بروج
عمدة مدينة بروج
وكالات

أصيب عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، اليوم الاثنين، بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ولفت عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، إلي أنه يعرف المعتدي، ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

 

وفي تصريحات لمحطة إذاعة "في آرتي"، كشف المحامي البالغ من العمر 62 عاما، أنه كان لديه موعد مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه، ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.

 

وقال عمدة مدينة بروج البلجيكية: "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة، وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.

 

وكان عمدة مدينة بروج البلجيكية، تعرض لإصابة خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه، وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.

 

وعلى الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

 

ويذكر أن مدينة بروج وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الساحل في غربي بلجيكا ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة.

 

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