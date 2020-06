"هيرميس": انطلاق المؤتمر الاستثماري "EFG Hermes Virtual Conference" عبر الفيديو

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن انطلاق أعمال المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه «EFG Hermes Virtual Conference» والذي ستنعقد فعالياته على مدار ستة أيام بين يومي 22 و30 يونيو من خلال منصة رقمية تفاعلية تديرها المجموعة المالية هيرميس، وسيشهد المؤتمر عقد الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الإدارة التنفيذية وكبار المستثمرين من خلال تقنية الفيديو بمشاركة أكثر من 72 شركة من 14 دولة و480 مستثمر من أبرز المؤسسات المالية الدولية بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار.









ويعد المؤتمر الإلكتروني الأول امتدادًا لسجل المجموعة المالية هيرميس في تنظيم واستضافة أكبر المؤتمرات الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث يمثل مؤتمر «EFG Hermes Virtual Conference» البديل الأمثل لمد جسور التواصل المباشر بين أبرز المؤسسات الاستثمارية الدولية وفرص الاستثمار الواعدة بالعديد من المناطق والأسواق العالمية. وأضاف أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر من جانب كبرى الشركات والمستثمرين الدوليين بمثابة انعكاس للرغبة القوية لمجتمع الاستثمار الدولي في استكشاف فرص النمو الواعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة خلال الفترة المقبلة.









وأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن فعاليات المؤتمر الجاري تأتي وسط التحولات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وما نتج عنه من تحديات صعبة تواجهها الأسواق الناشئة والمبتدئة تحديدًا، مشيرًا إلى اضطراب المركز المالي للعديد من الدول نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وما أعقبه من انخفاض أرباح أنشطة التجارة الدولية وتراجع التدفقات الاستثمارية الداخلة، فضلاً عن هبوط أسعار النفط والسلع الأساسية وما ترتب عليه من زيادة الضغوط على الاقتصادات النفطية وغيرها. وألمح عبيد إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض تصنيف مجموعة كبيرة من سندات الدين بالأسواق الناشئة والمبتدئة، إلى جانب لجوء العديد الدول للحصول على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد الدولي لمواجهة تلك الأوضاع الطارئة.









ومن جانبه أشار محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس أن التغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ستطرح فرصًا استثمارية جديدة لمختلف الأسواق والشركات رغم التحديات الراهنة التي تواجه الأسواق الناشئة والمبتدئة، مشيرًا إلى تراجع معدل التدفقات الخارجة بالأسواق المبتدئة والناشئة عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية والقيود على الأنشطة الاقتصادية، واستمرار البنوك المركزية بتلك الأسواق في التوسع بالقرارات التحفيزية. وأشار عبيد إلى المستجدات الأخرى المتعلقة بوضع حدٍ لانخفاض السلع الأساسية في ضوء التزام الدول المنتجة للنفط بتخفيض الإنتاج بشكل ملحوظ. وأكد على ضرورة إطلاع المؤسسات الاستثمارية والقيادات التنفيذية بمختلف التحولات المستمرة بالمشهد الاستثماري العام، والتعرّف على المعطيات السوقية والتوجهات الجديدة بصورة أوضح، وهو ما يعزز من أهمية المؤتمر الذي تعقده المجموعة المالية هيرميس بهدف تزويد المشاركين بالرؤى التحليلية لأبرز المؤسسات الدولية، سعيًا لتحفيز الاستثمار بالأسواق الناشئة والمبتدئة.





جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس نجحت على مدار نحو عشرين عامًا في إدارة وتنظيم مجموعة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي تحظى بتقدير واهتمام واسع من مجتمع الاستثمار الدولي. وقد تم مؤخرًا اختيار النسخة الخامسة عشر من مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› لعام 2019 ضمن مجموعة من الشركات العالمية المرشحة لجوائز معهد Institute for Credentialing Excellence (ICE) وتحديدًا جائزتي ‹‹Best Motivational Event›› وجائزة ‹‹Best Logistical Challenge of the Year››، مما يعكس الأهمية البالغة للمؤتمر بين مجتمع الاستثمار والأعمال.