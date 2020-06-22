انطلاق عملية أبطال العراق لملاحقة "داعش" في بغداد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:42 ص
الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت انطلاق عملية، "أبطال العراق المرحلة الثالثة".

 

وكشفت أن قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن العملية تهدف إلى تفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.

 

وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، في بيان رسمي: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم عملية أبطال العراق/ المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور".

 

وأضاف نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، أن "هذه العملية اشترك فيها عدد من القطعات من وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الحشد الشعبي".

 

ولفت قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، إلى أن هذه العملية "تستهدف مساحة (4853) كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".

 

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