بعد التجمهر.. هذا ما ينتظر أولياء أمور طلاب الثانوية يوم الخميس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:42 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، معقبا: "دول خارج نطاق سلطتنا".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، ليست جهة مسئولة عن فض التجمهر أمام اللجان، منوها بأن وزارة الداخلية ستتولى اعتبارا من يوم الخميس التعامل مع الأمر، معلقا: "أولادنا مش أطفال عشان نوصلهم للجان".

وأوضح أنهم تلقوا 16 شكوى صحية من كافة اللجان، وليس لها علاقة بفيروس كورونا، فضلا عن رصد 6 حالات غش، منوها بأن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان الثانوية العامة بلغ 660 ألف طالب موزعين على 2200 لجنة، منوها بأن حجم الاعتذار عن الامتحان من جانب الطلاب لا تتعدى الـ 1%.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب أمس الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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وزير التربية والتعليم لجان الثانوية العامة قياس الحرارة انطلاق ماراثون الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي

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