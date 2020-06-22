مصطفى درويش يعلن تعافيه من "كورونا" وتبرعه بالبلازما لعلاج المصابين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:45 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
روان هيثم

نشر الفنان مصطفى درويش، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر مصطفى درويش في هذا الفيديو يطمئن جمهوره عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا قائلًا إنه تعافى من هذا المرض منذ بضعة أيام، وسوف يتبرع بالبلازما الخاصة به لإنقاذ المصابين بهذا الفيروس".

وحرص أن يحث جميع المتعافيين من هذا الوباء بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم حتى يتعافى الجميع وتمر هذه الأزمة على خير.

يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب عدد من النجوم منهم نيللي كريم وآسر ياسين.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 16 ساعة

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!