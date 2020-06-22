مصطفى درويش يعلن تعافيه من "كورونا" وتبرعه بالبلازما لعلاج المصابين





نشر الفنان مصطفى درويش، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وظهر مصطفى درويش في هذا الفيديو يطمئن جمهوره عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا قائلًا إنه تعافى من هذا المرض منذ بضعة أيام، وسوف يتبرع بالبلازما الخاصة به لإنقاذ المصابين بهذا الفيروس".وحرص أن يحث جميع المتعافيين من هذا الوباء بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم حتى يتعافى الجميع وتمر هذه الأزمة على خير.يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب عدد من النجوم منهم نيللي كريم وآسر ياسين.