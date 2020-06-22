مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

ما زال الهولندي ماتياس دي ليخت نجم فريق يوفنتوس الإيطالي يفتح الباب أمام برشلونة الإسباني إذا يتابع باهتمام شديد مفاوضات الناديين للانتقال إلى قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبته الشديدة في الحسم.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دي ليخت رفض الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي لكنه بات يحب اللعب له في الصيف المقبل خاصة بعدما فشل في المشاركة بشكل أساسي مع فريق السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى مدافع يوفنتوس يؤمن بقدرته على المشاركة بشكل أساسي في قلب دفاع برشلونة خاصة في ظل ما يثار عن قرب رحيل صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية ليبقى جيرارد بيكيه قائدًا لهذا الخط بمفرده.