مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:57 ص
دي ليخت
دي ليخت
الفجر الرياضي

ما زال الهولندي ماتياس دي ليخت نجم فريق يوفنتوس الإيطالي يفتح الباب أمام برشلونة الإسباني إذا يتابع باهتمام شديد مفاوضات الناديين للانتقال إلى قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبته الشديدة في الحسم.

 

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دي ليخت رفض الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي لكنه بات يحب اللعب له في الصيف المقبل خاصة بعدما فشل في المشاركة بشكل أساسي مع فريق السيدة العجوز.

 

وأشارت الصحيفة إلى مدافع يوفنتوس يؤمن بقدرته على المشاركة بشكل أساسي في قلب دفاع برشلونة خاصة في ظل ما يثار عن قرب رحيل صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية ليبقى جيرارد بيكيه قائدًا لهذا الخط بمفرده.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس نادي برشلونة صفقات برشلونة دي ليخت برشلونة

أخبار تهمك

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدم نيمار بقرار جديد

منذ ساعة الا ربع

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مورينيو: "رونالدو" هو الأفضل في التاريخ

منذ أقل من ساعتين

زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ ثلث ساعة

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

منذ 36 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. سكرتيل رفض الإنضمام لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

دي ليخت يفضل الانضمام لبرشلونة على يوفنتوس وباريس جيرمان

فان خال ينصح دي ليخت بالانتقال لهذا النادي

ريفالدو يرشح برشلونة للتتويج بدوري الأبطال

تطور مفاجئ من صفقة برشلونة المُستحيلة

يوفنتوس يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

09:57 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!