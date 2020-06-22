تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات الأحد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:06 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد


نعرض إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30.

وجاء ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم كالتالى:-

1- ريال مدريد 65 نقطة.

2- برشلونة 65 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة.

4-   إشبيلية 52 نقطة.

5- خيتافي 48 نقطة.

6- ريال سوسيداد 47 نقطة.

7- فياريال 47 نقطة.

8- فالنسيا 46 نقطة.

9-أتلتيك بيلباو  42 نقطة.

10- غرناطة 42 نقطة.

11- ليفانتي 38 نقطة.

12- أوساسونا 35 نقطة.

13_ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

14- ريال بيتيس 34 نقطة.

15- بلد الوليد 33 نقطة.

16-سيلتا فيجو 30 نقطة.

17_ إيبار 29 نقطة.

18- ريال مايوركا 26 نقطة.

19_ ليجانيس 24 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة. 

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