تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات الأحد
الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:06 ص
غدير أحمد
نعرض إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30.
وجاء ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم كالتالى:-
1- ريال مدريد 65 نقطة.
2- برشلونة 65 نقطة.
3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة.
4- إشبيلية 52 نقطة.
5- خيتافي 48 نقطة.
6- ريال سوسيداد 47 نقطة.
7- فياريال 47 نقطة.
8- فالنسيا 46 نقطة.
9-أتلتيك بيلباو 42 نقطة.
10- غرناطة 42 نقطة.
11- ليفانتي 38 نقطة.
12- أوساسونا 35 نقطة.
13_ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.
14- ريال بيتيس 34 نقطة.
15- بلد الوليد 33 نقطة.
16-سيلتا فيجو 30 نقطة.
17_ إيبار 29 نقطة.
18- ريال مايوركا 26 نقطة.
19_ ليجانيس 24 نقطة.
20- إسبانيول 24 نقطة.