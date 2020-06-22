وزير التعليم عن تناول مشاكل الامتحانات: "فاض بينا الكيل"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:26 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كـسـاب أحـمـد
عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تناول وسائل الإعلام بعض الأخطاء في منظومة الثانوية العامة في اليوم الأول، قائلاًّ: "فاض بينا الكيل، والكلام اللي بيتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي كله خطأ، خاصة أننا لا نعرف من يقف وراء الانتقادات الغير صحيحة".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية  "dmc"، مساء الأحد، أن نسبة الحضور تصل لـ 99.6%، معقبًا: "محدش من الطلاب أعتذر خالص، وكل الناس جت"، مشيرًا إلى أن عدد المشاكل التي حدثت تصل لـ20 مشكلة بنسبة لا تزيد عن 1%.

ولفت إلى أن تصدير الإعلام للمشاكل الامتحانات الثانوية العاملة يحدث نوعًا من البلبلة والمشاكل، لافتًا إلى أن هناك 18 مدرسة تم تغير كل طاقمها بسبب بعض المشاكل التي حدثت اليوم، ولكن الصورة ككل تسير بشكل جيد جدًا، والبعض يحاول تشويه المنظومة على مواقع التواصل.


انطلاق ماراثون الثانوية العامة
بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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