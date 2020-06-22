وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية تعمل بمنتهي القوة، وهناك خبر سار الأيام المقبلة يتعلق بعدد الأسرة المتعلقة بكورونا وتوفيرها للمرضي بالفيروس.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أن من المتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الأرقام في شهر يونيو الجاري متذبذبة، وسيكون هناك ثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل، معقبًا: "في القريب العاجل أي مصر سيصاب بكورونا سيكون سريره موجود خلال أيام قليلة جدًا بإذن الله".





وشدد على ضرورة التعاون المجتمعي، مضيفًا أن الدولة تقوم بدورها في حماية اللجان بالثانوية العامة، ويبقي خارج اللجان، مضيفًا أن معظم أسباب الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



