في عيد الأب.. تعرف على رسالة نيكولا معوض لوالده

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احتفل النجم نيكولا معوض بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشر صورة تجمعه بوالده وهو في طفولته وعلق علي الصورة قائلا : تلك الأذرع ملفوفة حولك لتمنعك من السقوط ، وأضاف ذلك الجدار الذي تميل إليه عندما تحتاج إلي الشعور الكثير من الحب للجميع.



تعد آخر أعمال نيكولا مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير واسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.