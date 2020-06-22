انتحلوا صفة رجال شرطة.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (3) أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على أصحاب المحلات التِجارية والعاملين بها بمنطقة البساتين بالقاهرة عقب إيهامهم بأنهم "رجال شرطة"، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر غرامات ضدهم بدعوى عدم ارتدائهم الكمامات الطبية.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (4) حوادث بذات الأسلوب، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتعرف المجني عليهم على المتهمين واتهموهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتحال صفة الفجر الداخلية

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 10 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

منذ 34 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!