انتحلوا صفة رجال شرطة.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (3) أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على أصحاب المحلات التِجارية والعاملين بها بمنطقة البساتين بالقاهرة عقب إيهامهم بأنهم "رجال شرطة"، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر غرامات ضدهم بدعوى عدم ارتدائهم الكمامات الطبية.





وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (4) حوادث بذات الأسلوب، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.





وتعرف المجني عليهم على المتهمين واتهموهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.





وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.





بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.





بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.





وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



