وائل الإبراشي: بائع تراث أحمد زكي الأدبي يهددني بالملاحقة القضائية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:34 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك تهديد بالملاحقة القضائية له، لأنه فتح ملف بيع تراث الفنان الراحل أحمد زكي، معقبا: "تم بيع ودهس تراث أحمد زكي ووثقنا ذلك بالصوت والصورة ولم نتخف ونحن نقوم بعملنا، ورصدنا وثائق سرية لا يجب لأحد الاطلاع عليها ولكن للأسف تم بيعها".

وتساءل "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من الذي يجب أن يحاسب من دافع عن الأرث الأدبي والفكري والمعنوي للفنان أحمد زكي، أم من باع ذلك، معقبًا: "مينفعش خصوصيات أحمد زكي تباع أو تخرج للناس بل يجب أن يضعها الورثة له داخل نطاق خصوصياتهم".

هذا وتحدث محامي ووريث الفنان الراحل أحمد زكي، عن العمل الدرامي الذي سيقوم بتجسيده الفنان محمد رمضان.

وعبر عن المسألة القانونية في تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي، قائلا: "بالنسبة لما كان لهيثم من ممتلكات ومستحقات يمتلكها شقيقه رامي الآن".

وأضاف قائلا: "أن الفنان محمد رمضان لم يتحدث في أي مكان عن المسلسل وأنة إذا سيتم تجسيد شخصية أحمد زكي من الواجب أنيتم أخذ موافقة الوريث له".


وأضاف، أنه من الصعب تجسيد شخصية أحمد زكي ويحتاج التحضير لهذا العمل عدد من السنوات وأضاف أن الوريث من المفترض أن يأخذ مقابل مادي لموافقته على العمل وهو نسبة من ما يتم كسبه من هذا العمل.

وتابع أن رامي إذا وافق على هذا العكل سيتم بعد قراءة السيناريو ولكنه لم يحدد مبلغ حتى الآن.

واختتم حديثه بأنه الفنان محمد رمضان، لم يتحدث مع العائلة وهم منتظرين أي إجراء قانوني او ودي من "رمضان".

أكدت إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، أن رامي شقيق الراحل هيثم زكي، لا يعتبر وريث أحمد زكي، فهو وريث هيثم فقط، ولا يمث بأي صلة لشقيقها أحمد زكي.

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أن ليس من حق رامي شقيق هيثم زكي، هو ومحاميه أن يتحدثا بشأن هذا العمل الدرامي، لأنهما ليس لهما حق الموافقة أو الرفض.

وأضافت أن ماتم تداوله من قبل محامي رامى بخصوص بيع شقة المهندسين، لن يستطيع أن يفعله كما صرح لأن هناك أمور جديدة ظهرت بخصوص هذا الموضوع.



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وائل الابراشي بوابة الفجر الفجر الراحل احمد زكي

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