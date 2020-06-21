هاني سعيد: تشاتشيتش لن يرحل.. ونقوم بإجراءات وقائية مشددة داخل بيراميدز

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:35 م
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز على أن الفريق سيجري المسحة الثانية خلال أيام موضحا أن الفريق من الممكن أن يتدرب على مجموعات بسيطة بعد المسحة الأولى التي ظهرت سلبيتها أو من الممكن الانتظار حتى إجراء المسحة الثانية وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة، معبرا عن سعادته البالغة بسلبية المسحة الأولى للاعبين ويتمنى أن يستمر الوضع في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتبعها النادي مع جميع أفراد فريقه.

شدد المدير الرياضي على أن اللاعبين لن بستخدموا غرف الملابس خلال فترة التدريبات مع إجراء مسحات حرارية يومية وتعقيم مستمر للملابس والكرات وكل ما يستخدمه اللاعبون خلال فترة التدريبات، مع تقليل الحركة والتلامس حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة.

هاني سعيد أكد أن لاعبي الدوري يحتاجون من وجهة نظره إلى حوالي شهر ونصف من أجل الإعداد للعودة لاستئناف مباريات الدوري الممتاز مشددا على أن فترة التوقف كانت طويلة ويجب منح الأندية الوقت المناسب للإعداد الجيد لخوض التدريبات، ولكن مع الوضع الحالي النادي ملتزم تماما بقرار الدولة من أجل المصلحة العامة وجاهز للدوري في الموعد المحدد.

هاني سعيد قال إن اللاعب الوحيد الذي لم يجر المسحات حتى الآن هو التونسي عمر العيوني لتواجده خارج مصر وسيصل خلال أيام وسيخضع لكل الإجراءات كما أن الجهاز الفني سيصل خلال أيام قليلة للقاهرة لاستئناف التدريبات وقيادة الفريق استعدادا لعودة الدوري.

ونفى هاني سعيد أن يكون النادي قرر الاستعانة بمدرب محلي ورحيل المدير الفني الحالي أنتي تشاتشيتش مشددا على أن الجهاز الفني مستمر في منصبه والإدارة وافقت على سفرهم لقضاء إجازة والعودة خلال أيام قليلة ويتم التنسيق معهم حاليا للعودة في أقرب فرصة للتواجد مع الفريق.

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هاني سعيد لاجراءات رياضة بيراميدز اخبار الرياضة

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