قائد الزمالك السابق يقترب من خلافة الشيشيني في جهاز كارتيرون

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:32 م
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
محمد جمال
اقترب أحد نجوم نادى الزمالك من تولي منصب المدرب العام خلال الفترة القادمة بعدما قدم سامي الشيشيني استقالته .

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعرض بعض الأسماء على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لضم أحدهما إلى منصب المدرب العام بدلًا من سامي الشيشيني الذي تقدم باستقالته.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "عرض المشرف العام على الفريق اسم طارق يحيي ومحمد صلاح على كارتيرون لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدير الفني الفرنسي للقلعة البيضاء.

وأضاف: "طارق السيد الأقرب للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد استقالة الشيشيني".



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