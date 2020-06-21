تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
وكالات

رصدت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9977 حالة.

وأشارت الصحة المغربية إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 214 حالة في المجموع"، بينما تم التأكد من 61 حالات شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8284.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس المغربية المغرب الصحة المغربية الصحة

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من يورجن كلوب على تعادل ليفربول ضد إيفرتون

منذ ساعة

بيراميدز يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة العرض الصيني لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

ولاية نيويورك تسجل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

10:29 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!