كارثة.. صيدلي بالمنوفية يجري تجارب على المواطنين لعلاج كورونا (فيديو)

قال معتز حجازي، المتحدث الإعلامي باسم محافظة المنوفية، إنه ورد إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون المحافظ، بلاغًا يفيد بأن هناك طبيبا صيدليا بمركز تلا يقوم بعمل عقاقير لعلاج فيروس كورونا بالمخالفة للقانون، فوجه بسرعة ضبط الطبيب والوقوف على حقيقة البلاغ.





وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد تشكيل حملة والتوجه للمكان محل الشكوى تبين صحة البلاغ وأن الطبيب يقوم بعمل وصفات يسميها طبية، لعلاج مرضى فيروس كورونا، ومن ثم تجربتها على المواطنين.





وأكد المتحدث الإعلامي باسم محافظة المنوفية، أنه تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كونه عرض حياة المواطنين للخطر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



