خالد أبو بكر يوجه رسالة لـ"صوت الأزهر".. ويحذرها من الملاحقة القضائية
الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:41 ص
كـسـاب أحـمـد
استنكر خالد أبو بكر، هجوم مجلة "صوت الأزهر" على المفكر الدكتور طارق حجي، بعد تصريحات عن مؤسسة الأزهر خلال حواره الأخير ببرنامج "كل يوم".
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: "مجلة صوت الأزهر تحدثت عن ضيفي بوصف غير جيد، واعتبروها معركة.. رغم أنني لا أريدها خناقة.. أريد فقط أن يكون الاختلاف موضوعيًا، ولكنني متعجب من مجلة باسم الأزهر ووصفها لمفكرين بصفات غير جيدة".
وتعجب قائلًا: "الكلام دا هل يصدر عن الأزهر.. وهل صوت الأزهر يعود للأزهر ويقول كلام بهذا الشكل.. ما أنت كدا ستلاحق قانونيًا بهذا الكلام.. هذا الوصف للدكتور طارق حجي غير لائق.. المفترض أننا نتحدث عن اختلاف موضوعي ورأي ورأي آخر".
وأضاف: "نطلب منكم الحجة والمعلومات وتنورنا وتقولوا لنا أنتم بتعملوا إيه.. ماذا فعلتم في تجديد الخطاب الديني خلال الـ 6 سنوات الماضية.. لكن متمسكوش الراجل وتقطعوا فيه بالشكل ده.. أمر غريب لم أسمع عنه من قبل ولم أسمع عن هذه المجلة من قبل".
وأكد خالد أبو بكر: "مستمرون بهذه السياسية وسنقول ما تمليه عليه ضمائرنا، والإعلام ليس الحكومة بل يراقب الحكومة بشكل موضوعي، دون أن يكون حاد في الاختلاف، وهدفنا إرضاء ضمائرنا وإرضاء المشاهد الذي نعلم من أجله".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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