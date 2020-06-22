خالد أبو بكر يوجه رسالة لـ"صوت الأزهر".. ويحذرها من الملاحقة القضائية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استنكر خالد أبو بكر، هجوم مجلة "صوت الأزهر" على المفكر الدكتور طارق حجي، بعد تصريحات عن مؤسسة الأزهر خلال حواره الأخير ببرنامج "كل يوم".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: "مجلة صوت الأزهر تحدثت عن ضيفي بوصف غير جيد، واعتبروها معركة.. رغم أنني لا أريدها خناقة.. أريد فقط أن يكون الاختلاف موضوعيًا، ولكنني متعجب من مجلة باسم الأزهر ووصفها لمفكرين بصفات غير جيدة".

وتعجب قائلًا: "الكلام دا هل يصدر عن الأزهر.. وهل صوت الأزهر يعود للأزهر ويقول كلام بهذا الشكل.. ما أنت كدا ستلاحق قانونيًا بهذا الكلام.. هذا الوصف للدكتور طارق حجي غير لائق.. المفترض أننا نتحدث عن اختلاف موضوعي ورأي ورأي آخر".

وأضاف: "نطلب منكم الحجة والمعلومات وتنورنا وتقولوا لنا أنتم بتعملوا إيه.. ماذا فعلتم في تجديد الخطاب الديني خلال الـ 6 سنوات الماضية.. لكن متمسكوش الراجل وتقطعوا فيه بالشكل ده.. أمر غريب لم أسمع عنه من قبل ولم أسمع عن هذه المجلة من قبل".

وأكد خالد أبو بكر: "مستمرون بهذه السياسية وسنقول ما تمليه عليه ضمائرنا، والإعلام ليس الحكومة بل يراقب الحكومة بشكل موضوعي، دون أن يكون حاد في الاختلاف، وهدفنا إرضاء ضمائرنا وإرضاء المشاهد الذي نعلم من أجله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلة صوت الازهر خالد ابو بكر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"بدأ الإنتاج".. هيئة الدواء تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"كانت تجربة صعبة أوي".. أول ظهور للإعلامية ريهام السهلي بعد شفائها من "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!