وزير الاقتصاد الأردني والسفير السعودي يبحثان علاقات التعاون الثنائي

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
استقبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني مثنى الغرايبة، اليوم الأحد، في مكتبه بالوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر والخبرات حول كيفية تطوير عمل المؤسسات الاقتصادية والتحول من الإجراءات الروتينية إلى الحوكمة الإلكترونية.


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وزير الاقتصاد الأردني لاجراءات فيه بحث العلاقات السفير السعودي الثنائية

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