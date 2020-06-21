وزير الاقتصاد الأردني والسفير السعودي يبحثان علاقات التعاون الثنائي

استقبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني مثنى الغرايبة، اليوم الأحد، في مكتبه بالوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.





وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر والخبرات حول كيفية تطوير عمل المؤسسات الاقتصادية والتحول من الإجراءات الروتينية إلى الحوكمة الإلكترونية.







