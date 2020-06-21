قائد ليفربول عن مباراة إيفرتون: اللعب بدون جمهور صعب

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:22 م
ليفربول وايفرتون
ليفربول وايفرتون
علي ماهر حلمي
علق اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هنديرسون قائد فريق ليفربول عن تعادل فريقه أمام نظيره إيفرتون بنتيجة 0 / 0 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث قال:"اللعب بدون جماهير صعب للغاية لكن انت لاعب كرة قدم وعليك القيام بمهمتك، ‏نعم كان من الممكن أن نقدم أداء أفضل من ذالك في المباراة لكني رأيت بعض الإيجابيات الضغط العالي كان جيداً واعتقد اننا بحالة بدنية جيدة ونحن جاهزون لما هو قادم في المباريات المقبلة ".

وأضاف قائد ليفربول:"‏اليسون كان رائعاً تماما كما كان طوال الموسم، انقذنا عدة مرات ومن الهزيمة أمام إيفرتون كل مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هي صعبة للغاية علينا ان نكون جاهزين للمباراة المقبلة أمام كريستال بالاس كي نقدم افضل اداء لنا ونحصل على الثلاث نقاط".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي كريستال بالاس يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



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