في ذكرى ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور لأول مرة للعندليب الأسمر

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تحل اليوم ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي يعشقه الجماهير ويتربع على عرش قلوبهم.



وينفرد "الفجر الفني" بنشر صور للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في ذكرى ميلاده التي تمر علينا اليوم.



ويعد العندليب أحد أهم النجوم، ويحمل العديد من الألقاب ومنها: "الأسطورة، حبيب الملايين" وغيرها من الألقاب.



ويوجد في بعض الصور الأستاذ محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، وهو صغير، ويحمله العندليب.