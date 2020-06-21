فالنسيا يهزم أوساسونا بثنائية ويعزز آماله الأوروبية





تمكن نادي فالنسيا من الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإسباني.





وسجل هدفي بلنسية جونزالو جويديس ورودريغو في الدقيقتين 12 و35.





ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن المركز السادس، الذي يخوض صاحبه الدور الفاصل للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وبفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يلعب صاحبه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





وتوقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.





وهذا الفوز هو الثاني عشر لفالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في عشر، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الحادية عشر لأوساسونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.