إصابة 14 معلما في حادث سير خلال عودتهم من مراقبة الثانوية بسوهاج

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، بلاغا وقوع حادث سير على طريق أسيوط سوهاج الزراعى أمام قرية الصوامعة، لميكروباص يقل معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة نتج عنه إصابة 14 معلما بينهم اثنين فى حالة خطرة.





وكلف على الفور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بتحرك قيادات النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج برئاسة عبد الرءوف حمدون فور وقوع الحادث أمام قرية الصوامعة التابعه لمركز طهطا وتعرض فيه 14 معلما من المنتدبين ملاحظين بلجان امتحانات الثانوية العامة وتم نقلهم لمستشفى طهطا المركزى.





أكد عبد الرؤوف حمدون نقيب معلمي سوهاج، أنه تم التواصل مع اللجنة النقابية بطهطا برئاسة محمد فاهم رئيس اللجنة بالتوجه إلى المستشفى وأفادنا بأنه تم نقل الحالات المصابة إلي مستشفيات أسيوط وسوهاج الجامعي وعلي الفور توجه رؤساء اللجان النقابية احمد خليفه بقله رئيس لجنة حى شرق سوهاج وعلى حسن رئيس غرب ومركز سوهاج لمتابعة الإسعافات التي جرت للسادة الملاحظين وكذلك العمليات وأطمأنوا عليهم وقد خرج بعضهم والباقي مازال تحت الرعاية.





انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة





وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020، حيث أدى 667 ألف و315 طالبطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.





وأضاف حجازي، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.





وشدد على ضرورة الالتزام بفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحًا والسماح للطلاب بالدخول لإجراء عمليات التعقيم واستلام المستلزمات الوقائية المقرر صرفها لهم.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وأوضحت الوزارة أنه تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات، كما تم قبول 11 اعتذار لطلاب لا تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان بتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.





كما تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.





وتوضح الوزارة أن معيار استكمال أداء الامتحان بالنسبة لأي طالب يشعر بحالة إعياء داخل اللجنة تخضع لرؤية المسئول الصحي باللجنة وفقًا لحالة الطالب الصحية؛ حيث يسمح له باستكمال أشكال الامتحان في حالة أن حالته الصحية تسمح بذلك بعد عزله عن زملائه خشية انتقال عدوى أو نقله لأقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة شعورة بإعياء شديد.





وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.



