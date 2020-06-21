تحت أنظار صلاح.. إيفرتون يفرض التعادل السلبي على ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:54 م
ليفربول وايفرتون
ليفربول وايفرتون
أحمد عبد الحفيظ

انتهت منذ قليل، مباراة ليفربول ومضيفه إيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك ، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في ديربي الميرسيسايد.

 

نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون 


وفشل نجوم ليفربول في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم ليخرجوا من اللقاء متعادلين بنتيجة 0-0، تحت أعين محمد صلاح الذي جلس على دكة البدلاء.

 

وشهد التشكيل الرسمي لليفربول استبعاد محمد صلاح وحل بدلا منه النجم الياباني مينامينو، حيث فضل الألماني يورجن كلوب إراحته خوفا من الإصابة التي تعرض لها الفرعون قبل عدة أيام.

 

ورفع ليفربول رصيده للنقطة الثالثة والثمانين في الصدارة في حين رفع التوفيز رصيدهم من النقاط إلى 38 نقطة.

 

وبدأ يورجن كلوب بالتشكيل الرسمي لفريق ليفربول أمام إيفرتون على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجيمس ميلنر

 

خط الوسط: فابينيو وجوردان هيندرسون ونابي كايتا.

 

خط الهجوم: تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

 

تشكيل إيفرتون الرسمي أمام ليفربول:

 

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

 

خط الدفاع: لوكاس دين ومايكل كين وماسون هولجيت وشيماس كوليمان

 

خط الوسط: أليكس إيوبي وتوم ديفز وأندريه جوميش وأنتوني جوردن

 

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين وريتشارليسون.

 

طاقم تحكيم مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

 

الحكم: مايك دين

مساعد حكم أول: سيمون بيتر بينيت

مساعد حكم ثان: دارين كان

حكم رابع: أنتوني تايلور

 

أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون


الشوط الأول

 

انطلقت المباراة منذ قليل على ملعب جوديسون بارك، وسط مدرجات خالية من الجماهير على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

الدقيقة 4..التسديدة الأولى من جانب إيفرتون وتمر بأمان على مرمى إيفرتون

 

الصورة تأتي على محمد صلاح وهو يجلس على دكة بدلاء ليفربول

 

الدقيقة 9.. مينامينو يسدد قوية مرت بطريقة آمنة على إيفرتون

 

يبدو أن الإجهاد والتعب واضح على أداء الفريقين من افتقاد الكرة بسهولة

 

الدقيقة 15.. لا خطورة من الجانبين في ظل انحصار الكرة في وسط الملعب

 

الدقيقة 20.. حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء الأولى للمخضرم جيمس ميلنر نجم ليفربول

 

الدقيقة 23.. الحكم يوقف المباراة من أجل حصول اللاعبين على بعض السوائل والمشروبات

 

الدقيقة 25.. استئناف المباراة بعد الحصول على راحة لشرب المياه

 

الدقيقة 30.. ضربة رأسية من جويل ماتيب لكنها تعلو عارضة بيكفورد

 

الدقيقة 39.. مايكل كين يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة بعد عرقلة ساديو ماني

 

الدقيقة 42.. جيمس ميلنر يتعرض للإصابة ويغادر المباراة تاركا مكانه لجو جوميز.

 

الدقيقة 44.. هجمة مميزة لليفربول لم يتمكن مينامينو من ترجمتها لهدف في شباك إيفرتون

 

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

 

الشوط الثاني

 

الشوط الثاني ينطلق وسط حماس من لاعبي ليفربول الذين يأملون في تسجيل هدف

 

الدقيقة 46.. أليكس تشامبرلين يدخل المباراة بديلا للياباني مينامينو

 

الشوط الثاني يبدأ نفس بداية الشوط الأول خاصة من جانب إيفرتون الذي يتراجع للخلف

 

الدقيقة 56.. هجمة منظمة من جانب ليفربول لم تجد المتابع داخل منطقة جزاء التوفيز

 

الدقيقة 61.. تسديدة خطيرة لإيفرتون عن طريق ديفيز لكنها تمر سليمة على مرمى ليفربول

 

الدقيقة 68.. الحكم يوقف اللقاء للمرة الثانية من أجل شرب السوائل والمياه

 

الدقيقة 70.. استئناف المباراة بعد الحصول على الجرعة الكافية من السوائل وشرب المياه

 

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

 

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