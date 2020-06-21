التعليم: حرمان 6 طلاب من الامتحان لمدة عامين بسبب الغش

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسريب الامتحان يعني تداول الأسئلة قبل موعد الامتحان، وهذا لم يحدث، لافتا إلى أن هناك من يخدعون الطلاب ليجمعوا منهم مالا بدعوى أنهم سيسربون لهم أسئلة الامتحان، معلقا: "بيلموا فلوس كتير جدا".





وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنه تم ضبط 6 طلاب حاولوا تسريب الامتحان من داخل اللجنة اليوم، وعقوبتهم الحرمان من التعليم لمدة عامين، كاشفا أنه تم التحقيق في الصور المتداولة بشأن الغش الجماعي في إحدى اللجان، وتم تحديد الجنة وأسماء الطلاب وتم رفد جميع القائمين على المدرسة.





انطلاق ماراثون الثانوية العامة



وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة