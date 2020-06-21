"أمانة القصيم" تغلق 33 منشأة ومصادرة 11 طناً من الأغذية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، بإغلاق 33 منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، إثر جولات رقابية مكثفة تم تنفيذها خلال الفترة من 22-28 شوال تجاوزت 15 ألف جولة رقابية على مدار الساعة، وشملت كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم.

وشملت الجولات الرقابية المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع، وتم خلالها مصادرة 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإصدار 1009 إشعارات ومخالفات، منها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا والعقوبات المقررة.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة التجمع العائلي 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي 15 ألف ريال، والتجمعات للأغراض الاجتماعية 40 ألف ريال، وتجمعات العمال 50 ألف ريال، وتجمعات المتسوقين 5 آلاف عن كل شخص.

كما أن عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وعند التكرار مضاعفتها مع إغلاقها لمدة 3 أشهر، وعند تكرارها مرة ثالثة سيتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لـ6 أشهر وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

ويذكر أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير " البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

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