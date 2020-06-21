"أمانة القصيم" تغلق 33 منشأة ومصادرة 11 طناً من الأغذية

أعلنت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، بإغلاق 33 منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، إثر جولات رقابية مكثفة تم تنفيذها خلال الفترة من 22-28 شوال تجاوزت 15 ألف جولة رقابية على مدار الساعة، وشملت كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم.





وشملت الجولات الرقابية المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع، وتم خلالها مصادرة 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإصدار 1009 إشعارات ومخالفات، منها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.





ونشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا والعقوبات المقررة.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة التجمع العائلي 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي 15 ألف ريال، والتجمعات للأغراض الاجتماعية 40 ألف ريال، وتجمعات العمال 50 ألف ريال، وتجمعات المتسوقين 5 آلاف عن كل شخص.



