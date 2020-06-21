أحمد موسى: ليبيا ستكون مقبرة أردوغان (فيديو)
الأحد 21/يونيو/2020 - 08:17 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسرح العمليات في ليبيا يتبع مصر لأنه امتداد للمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن الرئيس التركي "أردوغان" تأكد أن ليبيا ستكون مقبرة له ما جعله يتراجع.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أنه يفتخر بجيشه في كل وقت الذي يحتل المرتبة التاسعة عامليا في حين يحتل الجيش الأثيوبي المرتبة الـ 60 عالميا.
وتابع أن الإعلام الدولي اجرى مقارنات بين الجيوش، المصري والتركي والأثيوبي وتحدث الإعلام الروسي عن أن مصر تملك أسلحة لم يتم الكشف عنها.
ونوه إلى أن عددا كبيرا من الدول العربية تدعم مصر في موقفها بشأن أزمة ليبيا، على رأسها السعودية، والبحرين، والإمارات، والأردن، لافتا إلى أن المتحدث باسم أردوغان تراجع للخلف بعد رسائل الرئيس السيسي".
ولفت إلى أن أنقرة قالت إنها تتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا، لافتا إلى أن الجيش الليبي رحب بتدخل مصر لحماية الشعب الليبي من الغزو التركي، كما أكدوا ذلك في جلسة بالبرلمان الليبي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.
وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.
الجيش المصري من أقوى الجيوش
استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه، بقوله؛ إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.
وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.
كفاءة القوات المسلحة
وأكد الرئيس السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".
استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد برفقة كبار قادة القوات المسلحة المصرية المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية.
وشاهد السيسي، عرضًا بالطائرات العسكرية، مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القادة، خلال تفقد، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، مؤكدًا أن القوات تقوم بعمليات ولا تعلن عنها.
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