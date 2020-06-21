أحمد موسى: ليبيا ستكون مقبرة أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسرح العمليات في ليبيا يتبع مصر لأنه امتداد للمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن الرئيس التركي "أردوغان" تأكد أن ليبيا ستكون مقبرة له ما جعله يتراجع.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أنه يفتخر بجيشه في كل وقت الذي يحتل المرتبة التاسعة عامليا في حين يحتل الجيش الأثيوبي المرتبة الـ 60 عالميا.





وتابع أن الإعلام الدولي اجرى مقارنات بين الجيوش، المصري والتركي والأثيوبي وتحدث الإعلام الروسي عن أن مصر تملك أسلحة لم يتم الكشف عنها.





ونوه إلى أن عددا كبيرا من الدول العربية تدعم مصر في موقفها بشأن أزمة ليبيا، على رأسها السعودية، والبحرين، والإمارات، والأردن، لافتا إلى أن المتحدث باسم أردوغان تراجع للخلف بعد رسائل الرئيس السيسي".

ولفت إلى أن أنقرة قالت إنها تتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا، لافتا إلى أن الجيش الليبي رحب بتدخل مصر لحماية الشعب الليبي من الغزو التركي، كما أكدوا ذلك في جلسة بالبرلمان الليبي.



