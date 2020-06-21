مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

انطلقت منذ قليل، مواجهة ليفربول مع نظيره إيفرتون في المباراة التي تجمعهما على ملعب "جوديسون بارك" في ديربي المرسيسايد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي .





تغطية مباشرة.. مباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي





وشهد التشكيل الرسمي لليفربول استبعاد محمد صلاح وحل بدلا منه النجم الياباني مينامينو، حيث فضل الألماني يورجن كلوب إراحته خوفا من الإصابة التي تعرض لها الفرعون قبل عدة أيام.





التشكيل الرسمي لفريق ليفربول أمام إيفرتون:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: أليكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجيمس ميلنر





خط الوسط: فابينيو وجوردان هيندرسون ونابي كايتا.





خط الهجوم: تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني





تشكيل إيفرتون الرسمي أمام ليفربول:





في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد





خط الدفاع: لوكاس دين ومايكل كين وماسون هولجيت وشيماس كوليمان





خط الوسط: أليكس إيوبي وتوم ديفز وأندريه جوميش وأنتوني جوردن





خط الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين وريتشارليسون.





طاقم تحكيم مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:





الحكم: مايك دين

مساعد حكم أول: سيمون بيتر بينيت

مساعد حكم ثان: دارين كان

حكم رابع: أنتوني تايلور





الشوط الأول





انطلقت المباراة منذ قليل على ملعب جوديسون بارك، وسط مدرجات خالية من الجماهير على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.





الدقيقة 4 ..التسديدة الأولى من جانب إيفرتون وتمر بأمان على مرمى إيفرتون









الصورة تأتي على محمد صلاح وهو يجلس على دكة بدلاء ليفربول





الدقيقة 9 .. مينامينو يسدد قوية مرت بطريقة آمنة على إيفرتون









يبدو أن الإجهاد والتعب واضح على أداء الفريقين من افتقاد الكرة بسهولة





الدقيقة 15 .. لا خطورة من الجانبين في ظل انحصار الكرة في وسط الملعب









الدقيقة 20 .. حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء الأولى للمخضرم جيمس ميلنر نجم ليفربول







