خاص.. الزمالك يرفض إجراء تحليل كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

  

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خضوع فريق الكرة الأول لعمل التحاليل والمسحه الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وتواصلت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل تحديد موعد لعمل الاختبارات الطبية الأولى للاعبي الفريق الأبيض قبل إستئناف التدريبات الجماعية للفريق.

 

وتجاهل مجلس إدارة نادي الزمالك الرد على اتصالات اللجنة الخماسية من أجل تحديد موعد لعمل الاختبارات الطبية والمسحه الخاصة بكورونا .

 

وقد بدأت أندية بيراميدز وطلائع الجيش والأهلي بعمل المسحه الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل إستئناف التدريبات الجماعية لجميع الفرق المصرية.

 

وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التام رفقة ١٢ ناد آخر لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، نظراً لعدة أسباب أبرزها إنتشار فيروس كورونا وبعض العوائق المالية وضغط المباريات الذي سينتج عن ضيق الوقت.

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